Tivaouane/ Découverte macabre à Mbodiène: L'enquête suit son cours...L'individu brûlé vif et abandonné est un homme.

L'enquête qui a été ouverte à la suite de la découverte macabre à Mbodiène sur la route de Tivaouane, suit son cours normal.



Selon une source de Dakaractu Thiès, la police technique et scientifique, après avoir fait des prélèvements sur le lieu du drame et le corps de la victime, travaille en étroite collaboration avec un médecin légiste.



Au finish, le rapport d'autopsie permettra de déterminer les circonstances de la mort de l'individu qui a été trouvé sans vie et brûlé vif en pleine brousse.



La même source nous a d'ailleurs renseignés qu'il s'agit d'une personne de sexe masculin. Mais le rapport final nous en dira un peu plus!