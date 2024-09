Tivaouane/ Cheikh Bamba Dièye sur le drame en mer: " Il nous appartient à nous tous, d'être unis et solidaires..."

Le directeur général de l'AIBD qui a effectué ce mercredi son ziar à Tivaouane auprès du khalife général des Tidianes, en a profité pour se prononcer sur le chavirement de la pirogue au large des côtes de Mbour.



" Je voudrais tout d'abord m'incliner pieusement devant cette tragédie qui nous a coûté beaucoup de vies. Des vies de jeunes sénégalais. Je pense que la mort est toujours très triste, très douloureuse, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle frappe la crème de la société, la jeunesse", a-t-il regretté.



Selon lui, " il nous apportient à nous tous, je dis bien tous les sénégalais, d'être unis et solidaires pour faire en sorte que le Sénégal soit une terre de paix, une terre de sécurité, mais surtout une terre de développement[...]". Il s'agit, d'après lui, de trouver pour les enfants des raisons de vivre et de grandir dans ce pays. " Et je pense que cela a été compris par les plus hautes autorités de la République, mais il convient que nous tous nous devons travailler encore plus pour que le Sénégal soit cette terre de prospérité...", a-t-il indiqué.