Tirage Ligue des Champions : Choc entre Liverpool de Sadio Mané et Naples de Koulibaly, le PSG défiera le Real Madrid, retrouvailles entre le Barca et L’inter

Groupe A

Paris Saint-Germain (France)

Real Madrid (Espagne)

Club Bruges KV (Belgique)

Galatasaray (Turquie)

Groupe B

Bayern Munich (Allemagne)

Tottenham (Angleterre)

Olympiakos (Grèce)

Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Groupe C

Manchester City (Angleterre)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Dinamo Zagreb (Croatie)

Atalanta Bergame (Italie)

Groupe D

Juventus (Italie)

Atlético de Madrid (Espagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Lokomotiv Moscou (Russie)

Groupe E

Liverpool (Angleterre)

Napoli (Italie)

FC Salzbourg (Autriche)

Genk (Belgique)

Groupe F

FC Barcelone (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Slavia Prague (République tchèque)

Groupe G

Zenit (Russie)

SL Benfica (Portugal)

Olympique Lyonnais (France)

RB Leipzig (Allemagne)

Groupe H

Chelsea (Angleterre)

AFC Ajax (Pays-Bas)

Valencia CF (Espagne)

Lille (France)

C'était le jour J pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. À Monaco, les groupes de l'édition 2019-2020 ont été dévoilés. Le Paris Saint-Germain, placé dans le groupe A, a notamment hérité du Real Madrid. De son côté, l'Olympique Lyonnais devra se rendre en Russie, au Portugal et en Allemagne.Le LOSC devra de son côté tirer son épingle du jeu contre Chelsea, l'Ajax et le Valencia CF ! L’une des attractions de ce tirage sera le choc entre Liverpool de Sadio Mané, les tenants du titre, contre le Napoli de Kalidou Koulibaly, dans le groupe E. Krepin et le Bruges KV trouveront le Real Madrid et le PSG de Mbappé, sur leur chemin, dans la poule A. Le Barca de Messi se rendra chez sa bête Italienne, L’inter Milan…