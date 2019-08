Tirage Europe Ligue : Rennes de Mbaye Niang tombe sur du lourd, sort favorable pour Man Utd, Arsenal, et Séville

Après le tirage au sort de la ligue des champions hier, place au tirage au sort de la ligue Europa. C’est ce vendredi, à Monaco, qu’a eu lieu ledit tirage. Avec des fortunes diverses pour les uns et les autres, on aura néanmoins des affiches de taille partant du groupe A où est logé le FC Séville (5 fois vainqueur du trophée en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016) jusqu’au groupe L de Manchester United (Vainqueur en 2017.)Si les grosses écuries ont eu un tirage plus ou moins favorable. Le club Français, Rennes, où évolue l’international Sénégalais Mbaye Niang aura fort à faire dans la poule E en compagnie de la Lazio du Celtic et de Cluj…

Groupe A



FC Séville (ESP)

APOEL (CYP)

Qarabağ (AZE)

Dudelange (LUX)



Groupe B



Dynamo Kyev (UKR)

Copenhague (DAN)

Malmö (SUE)

Lugano (SUI)



Groupe C



Bâle (SUI)

Krasnodar (RUS)

Getafe (ESP)

Trabzonspor (TUR)



Groupe D



Sporting CP (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Rosenborg (NOR)

LASK (AUT)



Groupe E



Lazio (ITA)

Celtic (ECO)

Rennes (FRA)

CFR Cluj (ROU)



Groupe F



Arsenal (ANG)

Eintracht Francfort (ALL)

Standard Liège (BEL)

Vitória SC (POR)



Groupe G



Porto (POR)

Young Boys (SUI)

Feyenoord (NED)

Rangers (ECO)



Groupe H



CSKA Moscou (RUS)

Ludogorets (BUL)

Espanyol (ESP)

Ferencváros (HUN)



Groupe I



Wolfsburg (ALL)

La Gantoise (BEL)

Saint-Étienne (FRA)

Olexandriya (UKR)



Groupe J



AS Roma (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Istanbul Başakşehir (TUR)

Wolfsberg (AUT)



Groupe K



Beşiktaş (TUR)

Braga (POR)

Wolverhampton (ANG)

Slovan Bratislava (SVK)



Groupe L



Manchester United (ANG)

Astana (KAZ)

Partizan (SRB)

AZ Alkmaar (NED)