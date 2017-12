Tickets Mondial : Plus d'un million de demandes en 24 heures

Pas moins de 1 318 109 tickets d'entrée pour les rencontres de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie ont été demandés en 24 heures mardi, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA).



La 3e phase de vente des billets a démarré en début de semaine. Elle s'achèvera le 31 janvier 2018. Durant cette phase, les supporters des équipes qualifiées peuvent demander des places réservées lors des matches de groupe. Les candidats les plus rapides à effectuer leur demande n'auront pas plus de chance que ceux qui commanderaient leurs billets avant le 31 janvier. Si le nombre de billets demandés est supérieur à celui disponible, les places seront attribuées par tirage au sort. La plupart des demandes enregistrées en début de semaine provenaient de Russie, à hauteur de 34%. L'Argentine, le Pérou, le Mexique, les États Unis (dont l'équipe n'est pas qualifiée), la Colombie, le Brésil, le Maroc, l'Égypte, la Chine et la Pologne ont aussi été très actifs. La Belgique, le Japon et le Sénégal ne figurent pas dans le top 10 des pays qui ont été les plus actifs. Vendredi, le tirage au sort au Kremlin a placé les Lions dans le groupe H, en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon.