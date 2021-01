Thilmakha : Un berger âgé de 22 ans tué d'un coup de fusil à bout portant par un agriculteur.

Dans la commune de Thilmakha située dans le département de Tivaouane, une bagarre entre bergers et agriculteurs a viré au drame. En effet, un berger âgé de 22 ans a été tué sur le coup dans la soirée du lundi 4 janvier au cours d’une rixe entre éleveurs et agriculteurs.



Selon l’As qui donne l’information, la mort du jeune berger a suscité une vive tension dans la localité. Une situation qui a poussé la gendarmerie de Pékesse à se dépêcher sur les lieux, pour éviter l’irréparable.



Le Conseil National de la Maison des Éleveurs du Sénégal craigant des représailles, appelle à des négociations pour sceller définitivement une coexistence pacifique entre les bergers et les éleveurs.