Thiès : Un notaire à la conquête de la mairie de la ville

Invité sur les plateaux de nombreuses télévisions nationales, Me Habib Vitin a réitéré son ambition de briguer les suffrages des Thiessois lors des prochaines élections locales.



Le président du mouvement Thiès D’abord a, lors de ses interventions médiatiques, déploré le manque de volonté de certains élus de Thiès à répondre aux besoins prioritaires de la population. Selon lui, alors que les Thiessois peinent à joindre les deux bouts, certains maires s’autorisent des investissements non prioritaires. « Dans notre commune de Thiès Ouest, nous avons un déficit de 2 000 tables-bancs, nos écoles manquent d’imprimantes et de photocopieuses [...], et les femmes accouchent dans des conditions très difficiles », a-t-il regretté. Il s’est également interrogé sur le caractère prioritaire de l’érection d’une statue à Thiès.



Forts de ce constat, Me Vitin souhaite, une fois élu maire, changer la donne et apporter de nouvelles orientations pour l’intérêt de la population thiessoise.