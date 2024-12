Thiès – Tournoi international de rugby à 7 / Le Niger déclare forfait : Toutes les 5 équipes devront se rencontrer en poule unique.

La Fédération sénégalaise de rugby (FSR) organisera, le 8 décembre 2024, au CNEPS de Thiès, un tournoi international de rugby à 7. Face à la presse, ce vendredi matin à Thiès, la Fédé a informé que ce grand rendez-vous de rugby regroupera les sélections nationales du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée et du Gabon. Ainsi, le Niger, qui a déclaré forfait à cause de quelques contraintes administratives au niveau de la frontière avec le Bénin, sera le grand absent.

Ainsi, à défaut d'un format en deux poules de 3, on aura finalement un format en poule unique (championnat). Du coup, toutes les 5 équipes devront se rencontrer.



"Ce tournoi régional vise à répondre au besoin croissant de compétitions internationales pour plusieurs de ces sélections, tout en mettant en lumière les efforts de la formation locale", a déclaré la Fédération sénégalaise de rugby.