Ibaaku, Magui et l'Essor du Joola Jazz : Une rencontre musicale incontournable au DMX 2025

Lors des Rencontres des Professionnels de la Musique à Dakar, le label Miziku Tey Records a frappé fort avec la soirée JAZZ GRIOTS, célébrant l’incontournable fusion des musiques actuelles et alternatives du Sénégal à travers la performance d'artistes d'exception. Parmi eux, Ibaaku, qui a marqué un an de son album Joola Jazz, véritable hommage aux racines culturelles africaines. À travers des sonorités uniques, mélangeant percussions de la Casamance et jazz moderne, Ibaaku dévoile l'âme de l'Afrique transfrontalière et nous invite à redécouvrir le patrimoine musical de la région. Son album, porté par le Bougarabou et l'alliance des machines modernes, ne se contente pas d'explorer des rythmes traditionnels, il redéfinit l’identité musicale africaine avec audace.

La scène a également vibré avec la présence de Magui, une artiste à la voix envoûtante, chanteuse et rappeuse. Après un feat électrique avec Ibaaku, elle a salué l'héritage sonore de l'album Joola Jazz, mettant en lumière le rôle crucial des jeunes générations dans la redécouverte et la transmission de la culture sénégalaise, notamment à travers des instruments comme le Bougarabou. Magui, forte de sa touche personnelle, a souligné l'importance de partager ce patrimoine avec le monde, pour qu'il soit connu, compris, et apprécié à sa juste valeur, au-delà des frontières.

La magie de cette rencontre musicale ne s'arrête pas là. Ibaaku, de son côté, a exprimé son immense respect pour Magui, soulignant l’alchimie parfaite entre leurs univers artistiques. Ensemble, ils forment un duo prometteur, et leurs collaborations futures ne peuvent qu’ouvrir de nouvelles perspectives créatives. Le public, conquis, n'a pas cessé d'applaudir cette symbiose entre tradition et modernité, un mélange savamment orchestré pour faire briller les sonorités africaines sur la scène mondiale. Le Joola Jazz a ainsi trouvé sa place dans le cœur des amateurs de musique authentique et innovante.