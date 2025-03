Fédération libyenne de football : Aliou Cissé, prochain sélectionneur des "Chevaliers de la Méditerranée"?

Après son départ de la tête de l'équipe nationale sénégalaise en octobre dernier, Aliou Cissé est sur le point de rebondir en tant que sélectionneur de la Libye. Selon des sources concordantes, dont Sport News Africa, le technicien sénégalais de 48 ans a entamé des discussions avec la Fédération libyenne de football pour prendre les rênes des "Chevaliers de la Méditerranée".



Présent à Benghazi pour l'inauguration du nouveau stade de la ville, Cissé a profité de l'occasion pour avancer dans les négociations avec les dirigeants libyens. Un accord aurait été trouvé sur les termes du contrat, prévoyant une durée initiale de deux ans, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.



La Libye, absente de la CAN depuis 2012, aspire à redorer le blason de sa sélection nationale. Les responsables du football libyen voient en Aliou Cissé le profil idéal pour mener à bien cette mission, fort de son expérience et de ses succès avec le Sénégal, notamment la victoire à la CAN 2021 et deux qualifications consécutives pour la Coupe du Monde.



Si les discussions aboutissent comme prévu, Aliou Cissé devrait officialiser son engagement le 5 mars prochain en Libye. Sa première échéance majeure serait le match contre l'Angola, prévu le 19 mars, dans le cadre du cinquième tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026.