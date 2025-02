Jazz Griots - Satou Bamby brise les barrières dues au genre au Dakar Music Expo

Lors du Dakar Music Expo, Satou Bamby a présenté son EP éponyme avec une énergie et une détermination qui captivent déjà le public sénégalais. En tant que jeune artiste, elle a souligné l'opportunité unique qu'offre cet événement pour des talents émergents comme elle. "C'est un plaisir pour moi de participer à cet événement", a-t-elle confié, exprimant sa reconnaissance envers le label Miziku Tey Records ainsi que la team d'Alibeta et Ibaaku pour leur soutien.



Pour Satou, cette scène représente bien plus qu'une simple prestation ; c'est une chance de faire entendre sa voix dans un milieu où les jeunes artistes peinent parfois à s'imposer.







Dans un contexte où le paysage musical sénégalais reste dominé par les styles traditionnels, Satou Bamby aspire à offrir quelque chose de différent. "Nous sommes la jeunesse, la relève, et nous essayons de montrer quelque chose de nouveau au public sénégalais", a-t-elle déclaré. Son style unique, mêlant influences modernes et traditions, reflète cette volonté de s'affirmer en tant qu'artiste à part entière. Participer au DMX a été une expérience marquante pour elle, lui permettant de prouver que la scène musicale sénégalaise a besoin de nouvelles voix et de nouvelles perspectives, portées par une génération prête à relever les défis.