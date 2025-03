Sonatel, partenaire officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

Sonatel, le leader des télécommunications au Sénégal, a été choisi comme partenaire officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ce partenariat fait de Sonatel le fournisseur exclusif des services fixes et mobiles pour cet événement mondial.



Grâce à son expertise, Sonatel assurera une connectivité optimale pour les spectateurs, les athlètes et les diffuseurs. L'objectif est de proposer une expérience fluide et immersive, tout en renforçant les infrastructures numériques du pays.



Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de laisser un héritage durable pour le Sénégal, en faisant du pays un exemple de performance numérique en Afrique. Il illustre également l'importance des collaborations locales pour la réussite de cet événement d'envergure internationale.