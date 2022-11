Thiès / Remobilisation du parti Rewmi : "Notre entrisme dans le gouvernement n'a pas diminué nos forces comme beaucoup le pensent" (Matar Sèye)

En direction de la prochaine présidentielle, le parti Rewmi a réuni l'ensemble de ses coordinateurs départementaux, les membres de son secrétariat national, les membres du mouvement des femmes, les représentants des jeunes, des anciens, des cadres et des enseignants pour échanger et partager sur les activités de leur parti.

Des rencontres sont prévues entre le Président Idrissa Seck et tous les coordinateurs régionaux, communaux et les responsables des différentes entités qui composent le parti Rewmi. Près de 600 responsables de Dakar et Thiès seront reçus ce dimanche par Idrissa Seck pour échanger sur l'avenir du parti. Des recensements exhaustifs de tous les responsables régionaux sont également prévus en plus d'une rencontre nationale des partisans Orange en février 2023.

Dans les prochains jours, Idrissa Seck compte rencontrer plus de 3.000 responsables de son parti. Pour dire qu'il est déjà dans une dynamique de recensement exhaustif de toutes les forces vives de son parti sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora afin de décliner les perspectives futures en direction de la présidentielle 2024. D'après le porte-parole du jour et responsable du parti Rewmi, Matar Sèye, " notre entrisme dans le gouvernement n'a pas diminué nos forces comme beaucoup le pensent..."