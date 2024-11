Thiès – Paiement de leurs indemnités de guerre : les anciens combattants de la guerre du Golfe interpellent les nouvelles autorités

En prélude à l'anniversaire du massacre de Thiaroye (1944), prévu le 1er décembre prochain, les anciens combattants de la guerre du Golfe ont fait face à la presse à Thiès afin de rappeler à l'État central leurs attentes. Ils invitent les nouvelles autorités à se pencher très rapidement sur ce dossier par rapport au paiement de leurs indemnités de guerre. " Après la guerre, les Arabes avaient dégagé une forte somme d'argent en guise d'indemnités, mais il y a une opacité totale dans la gestion de cet argent. Et nous souhaitons être édifiés par l'État central qui promeut un nouveau projet axé sur le " Jub, Jubbal, Jubanti".



Pour rappel, la mission des combats de la Guerre du Golfe avait démarré en septembre 1990 et s'est achevée en mars 1991. Par la suite, certains combattants s'étaient rendus à La Mecque pour y effectuer la Oumra. Et sur le chemin du retour, l'avion qui les transportait a fait un crash causant la mort de 93 personnes…