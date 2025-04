Thiès - Nouveaux prix du riz brisé non parfumé : le kg fixé à 350 FCFA, soit une baisse de 10 FCFA

Le conseil régional de la consommation de Thiès s'est réuni aujourd'hui à Thiès afin de déterminer les nouveaux prix du riz brisé non parfumé qui doivent être appliqués dans la région.



Ainsi, le prix de gros a été fixé à 16 400 FCFA, soit une baisse de 2 800 FCFA sur le sac de 50 kg. « Et pour le prix de demi-gros, nous sommes à 16 700 FCFA, soit une baisse de 2 800 FCFA sur le sac de 50 kg », a informé le responsable régional du commerce. « Et pour le détail, nous étions techniquement à 360 FCFA, soit une baisse de 10 FCFA. À l'issue de la réunion [...], les commerçants détaillants ont décidé d'eux-mêmes de vendre le kg à 350 FCFA, soit une baisse supplémentaire de 10 FCFA... », a-t-il ajouté.



À noter que le mécanisme consiste à majorer un différentiel de transport par rapport aux prix qui ont été fixés à Dakar, en y incluant les marges bénéficiaires pour obtenir les prix applicables dans la région de Thiès...