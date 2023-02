Thiès : Maty Senghor Beye sonne la remobilisation avec les enseignants de l'APR

Les enseignants de l'APR se sont mobilisés pour accueillir le président de la République Macky Sall. Une manière pour ces derniers de montrer leur satisfcit pour tout ce que le Président Macky Sall a fait pour eux.



D'après Maty Senghor Beye, "comme vous le voyez, tous les enseignants se sont mobilisés pour accueillir le Président de la République Macky Sall. Car il a beaucoup fait pour nous, donc c'est une occasion pour nous de lui témoigner notre satisfaction. C'est un grand jour pour nous. parce que notre coordinatrice Madame Maïmouna Cissokho Khouma est venue avec nous pour nous accompagner sur le plan matériel, mais aussi physique nous saluons ce noble acte. C'est l'heure de l'unité des coeurs, donc nous sommes tous ensemble pour accueillir le Président Macky Sall. Nous enseignants du Sénégal, nous le remercions pour ce qu'il a fait pour le système éducatif.



Dans la même veine Nafissatou Diop dira : " Nous sommes là pour Maty Senghor Beye et Madame Cissokho pour faire une forte mobilisation pour accueillir notre leader pour le rassurer et lui faire savoir que Thiès est avec lui. Tout le monde a vu ses réalisations et nous en sommes fiers".



Selon la coordonnatrice nationale du MNER, Maimouna Cissokho Khouma, "nous avons le devoir d'appuyer le président de la République. Nous avons lutté de 1960 jusqu'à présent mais ce que le Président a fait pour nous, personne ne l'a fait, que ce soit la qualité des écoles, des investissements et des infrastructures personnes ne peut l'estimer. C'est pourquoi, nous les acteurs de l'éducation, nous avons le devoir de le remercier. Nous faisons appel à tous les enseignants pour appuyer le président de la République pour que nous puissions continuer à améliorer l'école pour atteindre l'objectif d'une école de qualité, une école de la réussite . C'est en lui que nous avons confiance, c'est notre candidat à la prochaine présidentielle 2024. Nous avons le droit de choisir librement notre candidat et nous l'avons choisi".