Thiès : Maleye Diop lance son mouvement "And Fal Amadou Bâ" ( AFA), rassure et invite à l'unité pour gagner la présidentielle 2024

Un nouveau mouvement "And Fal Amadou Bâ (AFA), vient d'être porté sur les fonts baptismaux par Malèye Diop, responsable APR.

Un monde fou et des responsables de la coalition BBY étaient venus assister à ce grand événement. Pour lui, "cette initiative vise à honorer le Président Macky Sall, pour avoir choisi la continuité de l’État afin de garantir la stabilité du Sénégal". En effet, de son avis, "le choix d'Amadou Bâ, c’est sauver notre pays et notre vivre ensemble tant chanté dans le monde et surtout pour davantage tenir le processus démocratique et celle encore plus porteuse du Sénégal émergent". Toujours pour le leader de AFA, il s'agit de l'avenir du Sénégal et le leader le mieux placé, c'est le Premier Ministre Amadou Bâ". "Le Sénégal, le mérite.



Parce que vous en avez la compétence, le talent, la générosité et il est le candidat de la paix, de la sécurité et du développement inclusif". Le responsable Apériste, Abdou Mbow, qui a pris part à la rencontre est revenu sur l'importance d'une "union sacrée" des membres de la coalition BBY pour remporter la présidentielle 2024. Le représentant du PM, pour sa part, a magnifié le bilan du Président Macky Sall. "Nous le remercions d'avoir porté son choix sur Amadou Bâ pour diriger la coalition BBY à la présidentielle 2024", dira-t-il. Non sans rappeler que le candidat de BBY est le maître du plan Sénégal émergent. Le coordonnateur départemental de BBY à Thiès et maire de Fandène, Augustin Tine, a réitéré sa ferme volonté de travailler à la victoire de sa coalition au soir du 24 février 2024.