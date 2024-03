Thiès - Litige foncier à Keur Mousseu / 700 emplois perdus à cause d'un promoteur : Les agriculteurs ruent dans les brancards...

Il y a de l'électricité dans l'air dans la commune de Keur Mousseu (Thiès). En cause, un promoteur immobilier exhibant un décret de 2022, s'est accaparé d'une centaine d'hectares de terres agricoles qui étaient auparavant exploitées par la société Qualité végétale Sénégal ( QVS).

Et selon le directeur technique de QVS, Mbaye Seck, le décret ayant permis à ce promoteur d'accaparer leurs terres, ne prend même pas en compte cette zone alors qu'un protocole d'accord a été signé en 2019 entre QVS, le ministère de l'environnement et la Direction des Eaux et Forêts. "

" Il y a un grand manque de production surtout dû à l'espace qu'ils ont déjà accaparé...Et cela nous a aussi coûté un déficit de 700 travailleurs qui sont déjà en chômage", a regretté M. Seck.

Ce vendredi, les agriculteurs (hommes et femmes) ont encore décidé de se faire entendre pour amener l'État à se pencher sur cette affaire afin que ledit décret puisse être cassé une bonne fois pour toute au grand bonheur des travailleurs...