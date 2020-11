Thiès : Le nouvel album de Secka "Danne sa Dolé" disponible sur le marché

L'artiste chanteur Thiessois, Secka, vient de lancer sur le marché son 4 ème album "Daane sa Dolé". Il suffit seulement d'écouter cette chanson pour tout de suite tomber sous son charme. À travers ce titre, la mélodieuse voix de la cité du rail, encourage les jeunes et les personnes de tous âges au travail et à survivre à la sueur de leur front. Ce nouvel album compte 6 titres dont un second morceau fétiche "Bakh".

Face à la presse, Secka a tenu à remercier Seylatyr claviste dans ledit groupe et producteur de ce nouvel album.