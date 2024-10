Thiès - Lancement phase 3 de l'éclairage public : "Nous voulons faire de Thiès une ville du 21ème siècle" (Dr Babacar Diop)

Le Maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a procédé ce mardi au lancement de la phase 3 de l'éclairage public. Une cérémonie qui a enregistré

la présence des autorités religieuses et coutumières, des politiques, des hommes d'affaires, des artistes etc...



Il s'agit d'un projet qui prendra en charge l'éclairage des avenues principales, a informé l'édile local. "Je me suis engagé à moderniser l'éclairage public à Thiès et ce soir nous sommes ici pour lancer la phase III de l'éclairage public. Cette phase III concerne la modernisation de l'éclairage au niveau des avenues principales de Thiès[...]. Nous voulons passer du sodium aux lampadaires Led et c'est ça qui est plus moderne...", a-t-il indiqué.

L'enveloppe globale s'élève à hauteur de 347 millions de francs. " Les travaux vont durer 2 mois et demi[...]. Au delà de la modernisation de l'éclairage public, j'ai voulu aussi ce soir lancer les travaux sur les feux tricolores à Thiès communément appelés " feux rouge". Il y a beaucoup d'embouteillages à Thiès, j'ai pensé qu'il fallait moderniser le plan de circulation[...]", a-t-il ajouté.

Le maire de la ville de Thiès dit avoir de grandes ambitions pour Thiès. " J'ai une grande ambition pour notre ville. Nous voulons faire de Thiès une ville moderne. Une ville du 21ème siècle. Nous voulons repositionner la ville de Thiès. Nous devons être la première ville du Sénégal dans tous les domaines, dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine de l'urbanisation, etc...", a-t-il souligné.