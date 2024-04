Thiès- Korité2024/ L'imam Tafsir Babacar Ndiour sur les nouveaux gouvernants: " On ne doit plus parler du projet, mais de son application".

" On ne doit plus parler du projet, mais de son application", tel est l'avis de l'imam de la grande mosquée Moussanté de Thiès.



Selon l'imam Tafsir Babacar Ndiour, l'heure est au travail pour les nouveaux dirigeants du pays.



Et pour cela, le guide religieux d'appeler à l'acceptation des critiques d'autant plus que nul n'a l'apanage de la vérité et du bon sens. " Souvent le guide ou le chef s'imagine que ses qualités sont tellement parfaites qu'il ne lui vient pas à l'esprit qu'il puisse être critiqué, mais quiconque tentera de lui faire remarquer ses défauts en toute bonne foi, sera violemment pris à partie et accusé de jalousie, de méchanceté etc".