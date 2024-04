Thiès- Korité 2024/ Birame Soulèye Diop: " Gouvernement bi, dou am kouniouy toudéé Lamb, match football wala baptême".

Le ministre Birame Soulèye Diop a rappelé, à l'occasion de la priére de l'Aïd El Fitr à Thiès, le projet du nouveau gouvernement qui est de s'atteler très rapidement aux besoins de la population.



À l'en croire, pour la réalisation de l'ensemble des projets de l'État, il va falloir que certaines pratiques soient abandonnées notamment celles relatives au folklore et autres. " Gouvernement bi, dou am kouniouy toudéé Lamb, match football wala baptême", a-t-il déclaré en Wolof.



Avant de souligner plus tard que c'est un gouvernement où tous les ministères se valent et que le maître mot reste une " solidarité gouvernementale"...