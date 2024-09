Thiès/ Keur Mame El Hadj: Ce que le khalife a dit au président Bassirou Diomaye Faye

La famille de Mame El Hadj Ndiéguéne a accueilli hier le président de la République et sa délégation. Au cours de cette cérémonie, le khalife Serigne Mounirou Ndiéguéne a rappelé les bonnes relations qui lient le nouveau régime à cette famille, vu que des ministres de la République et autres sont des fils et talibés de cette cité.



Le khalife a ajouté que si le président de la République a été élu à la tête de ce pays, cela émane de la volonté divine. Et qu'il place sa confiance en ce nouvel attelage gouvernemental pour traduire en actes les projets et programmes.



À l'en croire, il ne s'agit pas de faire des compliments à qui que ce soit, mais que c'est juste une façon de répondre favorablement à une marque de considération venant du Président de la République qui, lors de sa tournée a décidé de rendre visite à la famille de Mame El Hadj Ndiéguéne. Le guide religieux qui a appelé à l'union des cœurs, a prié pour la paix et la stabilité du pays...