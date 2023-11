Thiès : Habib Niang offre trois séries de formations à 160 femmes pour contribuer à leur autonomisation

Comme promis aux femmes de la cité et de "And Suxxali Sénégal "/BBY, une série de formations dans trois domaines d'activités vient d'être démarrée au Centre de recherche et d'essai (CRE) de Thiès. Pendant cinq jours, 160 femmes vont être formées dans les transformations des fruits et légumes, produits détergents (savon et eau de javel) et en sérigraphie. En effet, c'est le leader Habib Niang par ailleurs conseiller spécial du PM qui vient de réaliser sa promesse telle qu'annoncée la semaine dernière.

En effet, le CRE est un centre de formation reconnu, renseigne le gestionnaire du CRE, Babacar Lèye, et qui a formé plusieurs femmes et jeunes qui sont, aujourd'hui, des chefs d'entreprise. Pour la présidente de "And Suxxali Sénégal"/BBY, Seynabou Dieng, cette initiative d'Habib Niang est une contribution à l'autonomisation des femmes pour le développement du pays. "Ces formations vont permettre à ces dernières de pouvoir subvenir à leurs besoins pour participer à l'émergence", a-t-elle soutenu. La chargée des actions sociales de "And Suxxali Sénégal"/BBY Coumba Coulibaly a invité les femmes à essayer de respecter la durée de la formation pour une meilleure maîtrise de ce qu'elles sont en train d'apprendre. Ces femmes par le biais de leur porte-parole magnifient, ce geste du leader de "And Suxxali Sénégal"/BBY avant de prier pour lui pour la réussite de ses projets.