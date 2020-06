Thiès : Habib Niang offre 600 masques, 20 visières et des kits d'hygiène au comité local d'action de Thiès-Nord.

Depuis que la pandémie à coronavirus s'est installée dans le pays, le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang ne cesse de poser des actes dans le cadre du plan de riposte contre la maladie. Ce qui lui fera dire : "le mouvement dont je suis le président, ne ménagera aucun effort pour assister la population en cette période de pandémie".



À cet effet, le leader de "And Suxxali" a mis en place un comité gestion pour renforcer la communication communautaire sur la sensibilisation auprès des populations. La décision d'assouplir les mesures a été prise par le Président Macky Sall. À ce titre, Habib Niang conscient de la nouvelle donne face à cet ennemi commun, estime que "c'est le moment où le combat contre le coronavirus vient de commencer car les activités doivent reprendre et j'en appelle à toutes les populations au respect strict des mesures barrières".



Pour soutenir les autorités locales pour qu'elles puissent mener à bien le travail sur le terrain, le sous-préfet de la zone Nord a reçu un important lot de 600 masques, 20 visières, 20 kits d’hygiène et des caisses d'eau de javel en guise de soutien au comité local de lutte contre la pandémie. Au niveau communautaire, des séances de sensibilisation pour limiter et maîtriser la transmission dite communautaire, ont été organisées dans les quartiers Médina Fall 1 et 2.



Un soutien de taille pour le comité de gestion de la pandémie dirigée par le sous-préfet de Thiès-Nord, Abdoul Sy. Qui a magnifié ce geste avant d'inviter les leaders thiessois à faire de même dans l'intérêt de toute la population. "Habib Niang n'en est pas à son premier acte. Vraiment c'est ce que nous attendons des leaders de la région. Car le combat qui nous attend implique tout le monde, et nous souhaitions que les bonnes volontés suivent les pas du président de "And Suxxali Sénégal".



Le sous-préfet a exhorté également les populations à respecter les règles barrières pour que le coronavirus soit un mauvais souvenir.