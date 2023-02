Thiès : Gilbert Samb crache ses vérités et lance un appel au Président Macky Sall

En prélude à la venue du Président Macky Sall dans la cité du rail pour le deuxième conseil des ministres décentralisé, le responsable Aperiste, Gilbert Samb a rassemblé ses groupements de femmes et de jeunes pour leur offrir des financements. Il a saisi l'occasion pour inviter les responsables politiques de Thiès à soutenir davantage les jeunes et à accorder plus de respect aux jeunes leaders aperistes de la cité du rail. Selon Gilbert Samb dit " Bayfalou Macky", le Président Macky Sall est une chance pour le Sénégal". Il a tenu à renouveler son engagement derrière le président de la République et son Premier ministre. " j'invite le Président Macky Sall a recevoir mes militants et les jeunes" a-t-il supplié.