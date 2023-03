Thiès/Forêt déclassée et Habitat : La Fédération nationale des promoteurs choisit Mor Guèye Sope Naby pour une bonne diligence

Suite au décret de déclassement d'une assiette foncière estimée à plus de 2. 000 hectares par le Président Macky Sall, la coopérative de l'émergence sociale et le collectif des mareyeurs entre autres, ont pris l'initiative de fédérer leurs forces en vue de mettre en place une synergie d'actions. Laquelle va s'engager à travailler pour l'accès au logement des populations les plus démunies.

Dans cette optique, le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, Alioune Badara Guèye, est d'avis que "Mor Guèye Sope Naby", un homme qui œuvre dans le social, est le profil idéal pour réussir notre projet de coopérative d'habitat qui s'étend sur Thiès-Notto Diobass-Fandène et même jusqu'à Keur Moussa."

Alioune Badara Guèye annonce également une pétition contre les promoteurs immobiliers véreux. Selon lui, la loi donne droit au promoteur immobilier, à l'image de Mor Guèye Sope Naby, de gérer ce projet d'habitat pour les populations Thiessoises.

Les bénéficiaires venus assister à cette cérémonie ont tous magnifié la diligence de Mor Guèye Sope Naby qui, selon eux, fait tout pour appuyer les plus démunis à avoir un habitat décent.