Thiès / Déroulement du programme social de l’État : PROMISE lance ses opérations d’enrôlement et de financement avec 265 bénéficiaires…

Le Programme de développement de la micro-finance islamique (PROMISE) est en plein dans l’exécution de ses opérations d’enrôlement et de financement de ses bénéficiaires dans la ville de Thiès. Le PROMISE qui entre en droite ligne de la politique sociale de l’État sénégalais est porté par le Chef de l’État, Macky Sall et la Banque islamique de développement.



L’objectif étant d’appuyer et d’accompagner les femmes et les jeunes sénégalais dans leurs activités. La particularité d’un tel accompagnement est que les bénéficiaires, selon l’expression de leurs besoins, sont dotés en matériel, réfrigérateur, cuisinière, Tricycle, Moto Jakarta entre autres.



Pour l’heure, fait-on savoir, 265 bénéficiaires ont été enrôlés. Aussi, pour diligenter les opérations de financement, le président de la République a décidé que l’État, sous fonds propres, mette à disposition les financements en attendant les décaissements de son partenaire financier, la Banque Islamique de Développement.



D'après l'honorable député Abdou Mbow, "ces financements sont sans intérêt et nous allons continuer d'appuyer les jeunes et les femmes pour le développement".