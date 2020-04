Thiès / Covid-19 : L'Artemisia cultivée entre Thiès et Tivaouane, le propriétaire du champ craint d'être envahi.

L'Artemisia, la fameuse plante qui peut soigner le coronavirus est cultivée entre Thiès et Tivaouane. En effet, c'est un guérisseur Sénégalais qui s'active dans le domaine des plantes médicinales depuis 2003 qui cultive cette plante tant prisée pour se protéger comme pour soigner de la pandémie.



Selon notre source, les guérisseurs sénégalais ont toujours utilisé cette plante dont les vertus thérapeutiques, renseigne-t-il, sont incalculables.



À l'en croire, "tout ce que je sais, c'est que cette plante soigne beaucoup de maladies que moi même j'ignore". Le propriétaire de la petite exploitation qui s'étend sur 0,8 hectare tient à garder l'anonymat pour l'instant et ne veut pas s'afficher par peur de perdre sa vie et son exploitation.