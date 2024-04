Thiès / Course d'ânes ou Mbamodrome: Un festival inédit teinté d'humour et de compétition

Comme à l'accoutumée, la course d'ânes ou Mbamodrome a vécu ce samedi à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès.



Plusieurs participants ou jockeys ont pris part cette année à cette course qui a permis aux jeunes de montrer leurs talents. Venus de Keur Thiéme Souaré, Silmang, Tassette, Diobass, Ngoumsane, entre autres, les jockeys ont encore une fois conquis le public de par leur prestation.



Le promoteur de la course du nom de Ibrahima Ngom, alias Sanokho, artiste comédien et les autres membres du comité d'organisation, ont tous exprimé leur satisfaction devant les autorités locales et autres...