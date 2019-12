Thiès / Coopération décentralisée : Quand Habib Niang vend sa politique sociale dans l'hexagone.

Le président du mouvement "And Suxali Sénégal", Habib Niang, a été invité en France, plus précisément à Dijon, par le maire de Varois et Chaignot, commune de la métropole dijonnaise, à l’occasion du marché artisanal éco-responsable et biologique, en présence d’élus municipaux dont le député de Côte d’Or et de la directrice générale des services.

En effet, la stratégie de politique de développement socio-économique du leader de "And Suxali Akk Habib Niang" a séduit plus d'un dans l'hexagone. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu cette invitation d'honneur à Dijon.

"Durant mon séjour en France, j'ai rencontré des personnalités de haute facture qui veulent apporter leur savoir-faire et leur expertise de terrain qui correspondent à ma stratégie politique de développement socio-économique, notamment les affaires sociales, solidarité-emploi, l'hygiène tout ce qui favorise le bien-être de la population", a informé Habib Niang.

Ce sont des personnes qui ont la même vision et peuvent apporter soutien et aide dans les actions que mènent le leader du mouvement "And Suxali Sénégal" particulièrement au niveau de Thiès. À l'avenir, Habib Niang compte les inviter pour qu'ils constatent de visu les possibilités de mise en œuvre de toutes les actions entreprises depuis la création de son mouvement. Fidèle à sa vision de faire émerger la cité du rail, le leader de "And Suxali Sénégal" fera très prochainement un voyage en France pour y rencontrer des partenaires politiques et la société pour voir comment monter des projets en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le chômage.

La directrice générale des services et des affaires sociales de Dijon, Marie Verdier, a décidé de venir personnellement au Sénégal au mois d'Avril pour rencontrer les jeunes du mouvement "And Suxali Sénégal" afin d'étudier les possibilités de partenariat dans les différents projets déjà mis en place par Habib Niang pour les jeunes et les femmes de Thiès.