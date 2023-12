Thiès /Cérémonie de validation d’investiture: le candidat Alioune Sarr accueilli avec les honneurs

La Convergence pour une alternative progressiste (Cap 2024) du président Alioune Sarr a tenu, ce 2 décembre, la cérémonie de validation d’investiture du candidat à la candidature pour la présidentielle du 25 février 2024. La capitale du rail a accueilli l’événement avec une forte mobilisation des partisans et sympathisants du président Alioune Sarr. La population thiessoise a réservée au candidat de la Cap 2024 et maire de Notto Diobass un accueil mémorable. Sous les couleurs de son parti (bleue et blanc), Alioune Sarr a été accompagné par des jeunes dont les jakartamen. C’est vers 19 heures que le président de la Cap 2024 a effectué son entrée au centre Daniel Brothier où s’est tenue la cérémonie de validation de son investiture.