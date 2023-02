Thiès : Birane Mbaye et ses militants sonnent la mobilisation pour accueillir le Président Macky Sall

Le mouvement "Macky Rek, Macky 2024" compte réserver un accueil triomphal au Président Sall qui sera à Thiès la semaine prochaine dans le cadre de la tenue du conseil des ministres décentralisé. Les militants de "Macky Rek, Macky 2024" sont d'ores et déjà à pied d'œuvre et s’engagent avec toutes ses cellules implantées dans tous les quartiers de Thiès à sonner la mobilisation pour un accueil historique et sans précédent à leur candidat. Lequel, d'après le coordinateur dudit mouvement, Birane Mbaye est "le meilleur profil, a, le meilleur programme et bilan pour mettre le Sénégal sur les rails de l’émergence. D'après lui, "nous sommes déjà en train de rencontrer les jeunes pour échanger avec eux sur les réalisations de notre mentor depuis qu'il est à la tête du pays et nous l'invitons à davantage se concentrer sur l'emploi des jeunes".