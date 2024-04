Thiès: Au moins 300 ouvriers de l'entreprise SINCO SPA réclament le paiement de " plus d'une année de salaires".

Des travailleurs de l'entreprise SINCO SPA ont décidé aujourd'hui de faire face à la presse locale de Thiès.



Ces ouvriers qui travaillent dans l'assainissement, les routes et dans l'aménagement, courent, disent-ils, derrière leurs salaires depuis plus d'une année( 1 an 3 mois).



Et pour faire face à ce blocage, ils ont pris la décision de passer à la vitesse supérieure en prenant d'assaut d'une façon pacifique l'entrée principale de cette entreprise.



Ces pères de famille qui disent joindre difficilement les deux bouts, demandent une solution urgente tout en interpellant l'État central...