Thiès / Anniversaire des 20 ans de l'ONITS : Doudou Gnagna Diop, un as dans le secteur du tourisme qui prône l'écotourisme

En prélude à l'anniversaire des 20 ans de l'organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais (ONITS), votre émission " Entretien" reçoit aujourd'hui le président fondateur de cette structure, M. Doudou Gnagna Diop.

Un as dans le secteur touristique, M. Diop donne ainsi les grandes lignes pour booster davantage ce domaine qui a encore beaucoup de choses à montrer en terme de potentialités. M. Diop a ainsi ouvert en 2020 une grande école de formation à Thiès dénommée EEHT( Élite école hôtelière et touristique), où plusieurs cohortes d'étudiants ont été formées et accompagnées.

Pronant l'écotourisme, M. Diop a également apporté sa pierre à l'édifice en investissant dans le secteur. Il est à la tête d'un hôtel parc, d'une agence de voyage à Saly (Promo vacances à Saly), un mini parc animalier à Sindia, etc...

Doudou Gnagna Diop plaide également pour un tourisme local à travers le transfert des compétences pour mieux se coller à la réalité de nos terroirs, à l'image d'autres pays...