Thies / Amadou Bâ raille Idrissa Seck : « Qu’il accepte que je suis le meilleur candidat ! »

Après avoir lancé un appel solennel à l’ancien Premier ministre, Aguibou Soumaré, ce mercredi, lors d’un meeting à Thiès, « il faut que veniez pour que tous ensemble nous sauvions le Sénégal », le candidat de BBY, Amadou Bâ, s’en est pris à son adversaire, Idrissa Seck. Sur un ton ironique, il a salué l’ancien maire de Thiès et président de la Coalition « Idy 2024 », avant de lui reconnaître son côté républicain et démocratique.



« Je n’oublierai pas mon ami Idrissa Seck. Nous sommes en compétition, chacun d’entre nous est à la quête de l’électorat, mais en tout état de cause je sais que c’est un démocrate et un républicain. Je ne peux pas me tenir ici sur cette mythique place "de la promenade thiessoise" sans le saluer. Certes, nous ne sommes pas dans le même camp mais je dois reconnaître qu’il a fait quelque chose à Thiès. C’est de ce Sénégal dont on a besoin, un Sénégal uni » a déclaré Amadou Bâ.