La section Thiès de la ligue des Imams et prédicateurs de la cité du rail a effectué une rencontre de partage et d'échanges avec des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) sur leurs projets pour cette 14ème législature.



Lors de cet entretien la question de la loi sur l'homosexualité a été au centre de débats. Selon la tête de liste départementale, le Dr Augustin Tine, par ailleurs directeur de cabinet du Président de la République, "le Président de la République a été clair par rapport à la question de l’homosexualité. Tant qu’il est là, ce ne sera jamais légalisé au Sénégal".



Non sans faire remarquer qu'une "certaine opposition attend toujours la période des élections pour agiter cette question. Je suis chrétien de confession et pratiquant. Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès, a été aussi sans ambages sur cette question. Ni la religion chrétienne ni celle musulmane ne tolère les actes contre nature. Je me suffis à la position du Président de la République qui est contre l’homosexualité."



C'était en présence de l'honorable député, Abdou Mbow, du Dg de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye et du responsable Apériste Lamine Ayssa Fall...