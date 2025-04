Thiaroye : un accident provoque un ralentissement sur l'autoroute à péage (AIBD-Dakar)

Un accident s'est produit ce lundi 28 avril 2025 sur l'autoroute à péage, à hauteur de Thiaroye, dans le sens AIBD-Dakar. Selon nos sources, cet incident a entraîné un important ralentissement du trafic dans la zone concernée ainsi que des dégâts matériels. Un bouchon de plus de 2 km est constaté entre Fass Mbao et Thiaroye.



Les équipes de secours sont sur les lieux pour porter assistance aux victimes et sécuriser la circulation. Pour l’heure, aucune information officielle n'a été communiquée sur la gravité de l'accident ni sur le nombre de véhicules impliqués.