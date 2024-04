Thiaré (Kaolack) : Le Maire Mamadou Touré préconise la promotion des communes résilientes et entreprenantes (CRÉE) pour atteindre le développement

La commune de Thiaré (Kaoalck) fait aujourd'hui partie des rares localités où les jalons pour atteindre le développement sont déjà enclenchés grâce au leadership du maire Mamadou Touré (49 ans, Administrateur de Sociétés, qui a sa licence en Physique Chimie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ingénieur en Systèmes de communication avec une orientation Internet et Systèmes d’Information à l'École Polytechnique et Fédérale de Lausanne (Suisse). Grâce à des partenariats, plusieurs réalisations ont été faites pour booster l'économie dans le domaine de l'éducation, de la Santé, de l'éclairage public, de l'agriculture etc. Cette année, les dons en oignon qui ont été distribués pendant le ramadan proviennent des 8 périmètres maraîchers des femmes de Thiaré. En effet, ceci entre dans le cadre du programme d’autosuffisance en produits maraîchers de la commune initié par le maire depuis son installation, il y a deux ans, à la tête de sa municipalité avec le soutien des partenaires. Ce qui lui a permis d’enclencher le travail avec la collaboration de groupements de femmes sur ses huit périmètres maraîchers. Cette initiative entre en droite ligne avec le concept de l’idylle de cette localité : «THIARÉ CRÉE: Thiaré Commune Résiliente et Entreprenante». Pour dire selon lui, « une commune qui fonde sans trop attendre le soutien du gouvernement, son développement sur ses propres ressources pour mieux accélérer le processus tout en s’inscrivant dans une dynamique de création des micro entreprises au sein de la commune. Aussi, en l’espace de deux ans, la municipalité a mis en place un programme qui lui a permis d’avoir un lycée, de construire un poste de santé (plus de 120 millions FCFA) et deux marchés, des périmètres maraîchers de clôturer 4 établissements scolaires, électrification de 12 villages, d’offrir gratuitement 650 adduction d’eau, de faire des extensions de la distribution d’eau sur une distance 5 Km et de promouvoir l’emploi des jeunes avec plus 127 emplois créés». De son avis, « ce sont les communes qui doivent s’approprier le programme d’autosuffisance alimentaire du Sénégal pour que cela soit une réalité ». Il estime également qu’il s’agira pour l'État de faire des réformes afin que les communes puissent être résilientes et entreprenantes pour atteindre le développement».



Le conseiller municipal, Adnane Déme a quant à lui mis l’accent sur les différentes réalisations du maire de Thiaré qui ont été rendues possibles grâce au soutien des partenaires la GIZ, Sen Souf, Palam2, Caritas, la Cored etc. Selon Awa Dramé (Adjointe au Maire) une femme de développement, « cette année le maire a distribué aux populations comme il l’avait promis de l’oignon qui a été cultivé dans des villages de la commune (Koupethie Sérère, Ngambi, Ndiambour, Senala Keur Matar). D’autres périmètres d’exploitation sont en cours d’exécution et devront produire d’ici la Tabaski ».



Cette actrice de développement à Ngambi, Aïssatou Sy invite pour sa part les femmes de Ngambi et des autres villages à poursuivre le travail pour davantage bénéficier des accompagnements des partenaires tel que le souhaite le maire de leur commune. La présidente de groupement de femmes, Astou Marigo a pour sa part invité les jeunes à venir se lancer dans l’agriculture de travailler pour le développement de leur pays et de ne pas prendre les pirogues pour aller à l’inconnu dans les pays occidentaux.



L’agent foncier de la mairie (Recruté pour formaliser la gestion foncière), Mamadou Dione est revenu sur les nombreux actes sociaux posés par l’idylle de la commune dans le domaine de l'éducation pour appuyer les jeunes avant d’être maire. Mamadou Dione a invité les populations et jeunes à accompagner le maire dans la réussite de projets pour l’intérêt de Thiaré. Il a aussi lancé un appel au nouveau régime en place pour la mise en œuvre de leur projet de fermes agricoles et le désenclavement de Thiaré par le bitumage de la route qui mène vers cette localité.