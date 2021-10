Tête de liste à la commune de Fann/Point-E et Amitié : Abdou Karim Fofana appelle à la « mobilisation et l'ouverture pour une victoire éclatante »

Désigné tête de liste de la coalition BBY pour briguer la mairie de la commune de Fann/Point-E et Amitié, l'ancien ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique dit mesurer la marque d'honneur du chef de l'État qu'il a portée sur sa personne. "Son Excellence Monsieur Le Président de la République m'a fait l'honneur de me désigner comme tête de liste de notre coalition pour les élections locales de 2022. Je le remercie vivement pour cette marque de confiance", se réjouit Abdou Karim Fofana.



Par ailleurs, le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent reste convaincu que la conquête d'une collectivité locale ne saurait jamais se faire dans la solitude. Mais demande une conjugaison des efforts collectifs des uns et des autres. C'est pourquoi, il en appelle à la mobilisation de tous les militants et militantes pour le triomphe de la coalition BBY au soir du 23 Janvier 2022 à la commune de Fann, Point-E et Amitié.



"La conquête d'une commune ne saurait être une aventure solitaire. C'est le fruit des efforts communs de toutes les sensibilités et de tous les responsables de notre coalition ces dernières années. C'est pourquoi, je lance un appel fraternel à tous pour qu’ensemble nous puissions donner un nouvel élan à notre commune. Enfin, je félicite et remercie tous mes partisans qui travaillent depuis le début à mes côtés au profit de la coalition Benno Benno Bokk Yakaar. Il est venu le temps de la mobilisation et de l’ouverture afin qu’il n’y ait qu’un seul gagnant au soir du 23 janvier : Benno Bokk Yaakar", conclut Abdou Karim Fofana...