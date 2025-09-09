Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC

Le choc tant attendu entre le Sénégal et la République Démocratique du Congo à Kinshasa a tourné au cauchemar pour une partie des supporters sénégalais. Les témoignages recueillis auprès des 12e Gaïndés et d’autres fans décrivent un climat de terreur : agressions physiques, jets d’objets et même d’urine, insultes et menaces de mort. Contraints de quitter les tribunes pour préserver leur intégrité, beaucoup dénoncent un manque criant de sécurité, là où, selon eux, les supporters congolais avaient bénéficié d’un encadrement total lors du match aller à Dakar. « Nous sommes obligés de sortir du stade, il n’y a pas de sécurité », confie Paco, révolté par l’injustice ressentie.







Ce climat délétère ternit l’image du sport et fragilise l’esprit du fair play censé unir les peuples africains autour du football. L’absence de mesures efficaces de protection pour les visiteurs interroge directement les organisateurs et les autorités sportives, qui doivent impérativement garantir la sécurité dans les stades, quel que soit l’adversaire. Derrière les cris de colère, c’est un appel à la responsabilité : protéger les supporters, éviter l’escalade et préserver ce qui fait la beauté du football une passion partagée, et non un terrain de haine.

