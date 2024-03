Terminal à conteneurs de Tamba : “les activités de ce terminal pourront bientôt démarrer“ (REP / Dfpe. Douane Sénégal)

Parmi cette batterie de priorités, figurent : « Le renforcement de la sécurité et du désenclavement de la région, l’accélération de la relance des chemins de fer avec l’édification d’un port sec et/ou d’une gare des gros porteurs à Tambacounda.” Un projet de port sec qui s’est matérialisé des mois après ce conseil ministériel décentralisé. Ainsi une délégation conduite par le Directeur Général de la Société Nationale Les Chemins de Fer du Sénégal El Haj Malick Ndoye et composée entre autres de la direction générale de la Douane Sénégalaise, avec à sa tête Rokhaya Wade, chef du bureau des Régimes Économiques et Particuliers à la Dfpe de la Douane du Sénégal, s’est rendue sur les lieux.



La délégation était notamment composée d’agents de CMA CGM Sénégal et Cluster, du Collectif des transporteurs de containers, de l'association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), du Collectif des Commerçants, transporteurs et transitaires du Sénégal, de la direction générale des Entrepôts Maliens Du Sénégal ( EMASE), du représentant portuaire du Conseil Malien des Transporteurs Routiers auprès des EMASE, du directeur des opérations Happag Lloyd, de DP World, du port autonome de Dakar, de la Direction Générale de CMA CGM Sénégal et du Cluster Cape Verde, du Collectif des Femmes Commerçantes du Groupement Économique Sénégal (COCOGES), du bureau des regimes Economiques et Particuliers a la Dfpe, d’agents de Landside Trucking Dispatchers, Maersk, de la direction des opérations Happag Lloyd, de la CNTS/Fc..

« Nous sommes venus avec l’administration douanière qui est là dans le cadre d’une visite d’inspection du terminal que les chemins de fer du Sénégal après avoir terminé la construction du terminal doit obtenir l’agrément de l’administration douanière. Il y a un nombre de réserves à relever. Une fois ces réserves relevées, les opérations vont démarrer », a souligné El Hadji Malick Ndoye le directeur général du CFS... Il a profité de l’occasion pour saluer le professionnalisme de l’administration douanière qui, selon lui, accompagne le projet depuis le début du processus. « La visite s’est bien passée. Il y a quelques jours de cela le directeur de la douane était là. Il a visité la plateforme et il a été très satisfait. Nous sommes en train de lever les dernières contraintes pour démarrer les opérations », a - t- il ajouté. Un avis bien partagé par la direction de la Douane Sénégalaise. Selon Rokhaya Wade, chef du bureau des REP / Dfpe. Douane Sénégal, « il reste juste quelques réglages à faire et en collaboration avec le chef de subdivision, je pense que, incessamment, les activités de ce terminal piloté par le chemin de fer du Sénégal, pourront démarrer », a-t-elle annoncé.

Le gouvernement du Sénégal, dans la dynamique du Plan Sénégal émergent (Pse), a élaboré un Programme d’investissements prioritaires (Pip) régional triennal (2023-2025) articulé autour de 17 orientations et décisions.