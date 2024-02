Tensions politiques – Pression fiscale et emplois : Le patronat expose ses attentes devant le Premier ministre

Le Premier ministre Amadou Ba a reçu hier le conseil national du patronat (CNP) avec à sa tête le président Baidy Agne pour discuter des difficultés conjoncturelles liées aux tensions politiques qui affectent inévitablement l’économie sénégalaise. En tant que chefs d’entreprises employant un bon nombre de sénégalais, le patronat a exposé devant le Premier ministre Amadou Ba les difficultés qu’il rencontre dans son secteur. C’est d’une oreille attentive que le Premier ministre Amadou Ba assisté par d’autres membres du gouvernement notamment le ministre des finances et du budget, du ministre de l’économie du plan et de la coopération, du ministre du travail et du secrétaire général du gouvernement, le ministre Seydou Gueye.







Le président du CNP qui a, au passage souligné, qu’il faudrait d’abord se féliciter des entretiens avec les ministres de l’économie, du travail ainsi qu’avec le président du conseil du haut dialogue social. Mais également a rappelé l’une des questions phares qui préoccupe leur secteur : la pression fiscale. En effet, Baidy Agne rappelle l’impératif de diminuer cette pression fiscale ou mettre en pratique ce qui a toujours été proposé, notamment avec le « Yaatal » dont l’élargissement de l’assiette n’est toujours pas en rendez-vous. Le processus de la digitalisation est aussi une préoccupation pour Baidy Agne et ses collaborateurs. Elle permet non seulement de lutter contre la corruption, rendre efficace les services publics ainsi que la transparence dans l’environnement des entreprises. Des mesures réglementaires sont aussi à prendre selon le conseil national du patronat, dans le cadre de l’emploi des jeunes. « Il faut inviter chaque département ministériel à évaluer l’impact de leur politique sectorielle dans le cadre de l’emploi dans les entreprises. Nous avons un dialogue social responsable et il faut s’en féliciter… » a rappelé Baidy Agne.







Le Premier ministre qui s’exprime suite à l’exposé du président du CNP, a signifié aux différents acteurs que « l’option qu’il a voulue, c’est celle d’échanges transparents pour qu’il puisse savoir non seulement les points qui marchent, mais aussi, les dysfonctionnements. « Le gouvernement est très ouvert. Nous sommes des partisans du dialogue. Il faut d’ailleurs savoir que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la république a toujours favorisé le dialogue. Dans le projet de société que je présenterai au sénégalais, la concertation prendra une part importante car, tout ce que nous allons réussir ce sera le fruit d’un dialogue permanent et sincère » a rassuré le Premier ministre qui donne des gages au secteur privé qu’il promet dans les prochaines heures, une large rencontre avec le président de la république. Le climat des affaires dans ce contexte politique tendu a été aussi, revu à la loupe par le patronat et le gouvernement qui se dit ouvert pour leur prise en charge efficiente.