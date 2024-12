Tensions dans le secteur des assurances: le SNECEA menace de durcir le ton face au patronat

Le Syndicat national des cadres et employés des entreprises d'assurances (SNECEA) a tenu une conférence de presse pour dénoncer le blocage des négociations sur le projet de nouvelle convention collective dans le secteur des assurances. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des désaccords persistants avec l’Association des assureurs du Sénégal (AAS), représentant le patronat.



Selon le SNECEA, l’AAS continue de rejeter plusieurs articles clés du projet de convention collective, pourtant jugés favorables à l’amélioration des conditions de travail des salariés. Parmi les revendications portées par le syndicat figurent l’amélioration des salaires, une meilleure prise en charge des charges sociales ainsi que des garanties sur la sécurité de l’emploi.



"Nous ne comprenons pas l’attitude du patronat, qui semble refuser toute avancée significative en faveur des employés. Pourtant, ces articles sont cruciaux pour la stabilité et la justice sociale dans notre secteur", a déclaré Mme Wane, SG du SNECEA.



Face à cette impasse, le SNECEA n’exclut pas de durcir le ton. Parmi les actions envisagées, des grèves ou des manifestations pourraient être organisées pour mettre la pression sur le patronat et obtenir gain de cause. « Nous sommes déterminés à nous battre jusqu’au bout pour nos droits. Si le dialogue ne suffit pas, nous prendrons nos responsabilités", avertit la secrétaire générale.