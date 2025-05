Taxawu Sénégal sur sa conception du dialogue : « Il ne vise ni à effacer les clivages légitimes ni à niveler les convictions, mais à créer un espace de lucidité partagé »

« Le dialogue entre pouvoir et opposition loin d’être une faveur concédée ou une allégeance consentie, constitue une exigence dans le cheminement démocratique d’un État. Il ne vise ni à effacer les clivages légitimes ni à niveler les convictions, mais à créer un espace de lucidité partagé », a indiqué le porte-parole du jour, Seydina Issa Laye Samb, membre de Taxawu et maire de la commune de Yoff.



Taxawu Sénégal portera au cœur de ce dialogue, les préoccupations politiques, sociales économiques et judiciaires de non concitoyens et défendra une vision empreinte d’équité, fondement d’un cadre institutionnel équilibré »

Taxawu Sénégal dans un point de presse ce dimanche, a informé qu’il est ressorti des échanges et des consultations de toutes ses bases politiques, « une participation à ce dialogue sur le système politique sénégalais ». En effet, Khalifa Sall et ses camarades ont conclu que même en période de crise, le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe des règles pour bâtir un consensus autour des règles de participation dans la vie politique et de dévolution démocratique du pouvoir.En 2023, Taxawu Sénégal rappelle qu’elle a participé sans compromis ni reniement, au dialogue qu’avait lancé Macky Sall alors président. Une position qui s’activait dans la continuité d’un engagement républicain que la plateforme a toujours eu depuis sa création. En décidant de participer au dialogue lancé par le président Bassirou Diomaye Faye sur le système politique, Taxawu entend porter également les préoccupations des sénégalais sur les difficultés qu’elles éprouvent notamment dans le domaine de l’économie, la justice, les libertés, etc…