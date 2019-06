Tarifs de la Douane : L’avertissement voilé de menace des commerçants aux douaniers.

Les acteurs réunis au sein de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) ne sont pas disposés à suivre la Douane dans sa volonté de mettre en œuvre son projet au-delà des 45 jours retenus. C’est ce qui ressort de la déclaration faite, ce mardi 18 juin 2019 par Abdourahmane Syll, Secrétaire général de l’Acis. Celui-ci, après les échanges avec ses semblables a rappelé la clause transitoire prise à l’issue des négociations ayant duré plus de 7 heures, par la Direction générale des Douanes tendant à surseoir à exécution la note de service portant application des valeurs de correction pour un délai de 45 jours à compter de ce lundi 17 juin dernier. Cependant, les commerçants disent ne pas exclure de passer à la vitesse supérieure ‘’si toutefois, l’engagement pris par le Dg des douanes n’est pas respecté et effectif sur le terrain’’.