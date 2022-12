Tamba 8 édition JNE : L’élevage assure les moyens d’existence de 30% des ménages en milieu rural

Le secteur de l’élevage est un secteur important de l’économie nationale. Le secteur assure les moyens d’existence de 30% des ménages en milieu rural. «Ce qui en fait un levier déterminant dans le combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle», note un document reçu du bureau d’information gouvernementale (BIG).

Le BIG fait état d’un cheptel à fort potentiel, estimé à plus de 3,5 millions de bovins, 13 millions de petits ruminants, 950 000 équidés, 400 000 porcs et plus de 50 millions de volailles pour l’aviculture rurale et moderne.

Il annonce la mise en œuvre, à partir de l’année 2022, de la seconde phase du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel, (PRAPS) pour une enveloppe de 25 milliards de francs CFA, sur une durée de six ans.

Ce projet financé par la Banque mondiale devrait contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations pastorales.