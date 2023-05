Tabaski 2023: les besoins restent maintenus à 810.000 moutons dont 260.000 pour Dakar

Le président de l’Union Nationale des Organisations d’éleveurs du Sénégal, Harouna Galo Ba se dit rassuré par les treize (13) mesures prises par le Premier ministre pour garantir la bonne organisation de la Tabaski de l’édition 2023 prévue le 29 juin prochain. En effet, un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, s’est tenu, ce 9 mai à Diamniadio. Il a été présidé par le Premier ministre, Amadou Ba. Au cours des échanges, les acteurs concernés ont émis leur point de vue sur les résultats jugés globalement satisfaisants de l’édition de 2022.



En outre, ils ont validé le Plan d’actions pour la préparation de la Tabaski 2023 appuyé par la signature, le 18 avril 2023, par le Premier Ministre, d’une lettre circulaire portant assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons et exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. Pour cette année, les besoins en moutons restent maintenus à 810.000 têtes dont 260.000 pour la région de Dakar. Rien que dans la capitale dakaroise, plus 37 sites seront aménagés pour servir de points de vente.



3,326 milliards FCFA seront dégagés pour accompagner les acteurs dans les opérations.



Harouna Galo Ba qui a pris part, au conseil interministériel avec l’ensemble des groupements d’éleveurs, est d’avis que le marché sera bien approvisionné cette année et que les prix des moutons seront accessibles à tous.