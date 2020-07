Tabaski 2020 / Flambée des prix des moutons : La proposition de l’ASCOSEN pour réguler les coûts.

Cette année, la Tabaski sera fêtée dans un contexte sanitaire particulier qui a d'ailleurs causé beaucoup de dégâts notamment économiques. C'est ainsi qu'elle a eu à impacter certaines familles qui se sont retrouvées dans des difficultés liées à leur pouvoir d'achat surtout en cette période où la Tabaski nécessite un minimum de dépenses. C’est pourquoi le président de l'association des consommateurs du Sénégal a voulu faire quelques propositions qui pourraient permettre à tout le monde d’avoir un mouton, mais selon des critères de pesage adéquat. « On peut éviter cette flambée des prix des moutons si on procède par exemple à leur pesage pour qu'on puisse les vendre selon leur poids spécifique », proposera l’ingénieur commercial.



Dans ce cas, une commission pourra être mise en place et sera composée d'acteurs du ministère de l’élevage, celui du commerce, l’association des consommateurs etc… et qui prendra en compte toutes les mesures pour que les prix des moutons soient fixés selon le poids exact.



Concernant la hausse des prix de certaines denrées alimentaires dans cette approche de Tabaski, Momar Ndao appelle au respect et à l'application de l’arrêté qui permettra non seulement de modérer les prix, mais également pour les consommateurs, de faire des économies.