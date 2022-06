TOUBA - Victoire de Macky dans la cité de Bamba - Sokhna Daba Touré alias Daba Macky dit pourquoi elle devrait être effective.

À Touba - Sam où elle était partie soutenir des daara en denrées alimentaires, Sokhna Daba Touré plus connue sous le sobriquet de Daba Macky, a tenu à réitérer son engagement à être au chevet des écoles coraniques. Elle dira traduire en actes les aspirations du Chef de l’État à l’endroit de ces établissements de fortune disséminés dans la cité et qu’on compte par centaines.



Sokhna Daba Macky n’aura pas manqué de profiter de son face-à-face avec la presse pour revenir sur les relations qui unissent le Khalife Général des Mourides au Président Macky Sall et qui devraient, selon elle, justifier chez les Mourides un soutien politique absolu au profit du dernier nommé.